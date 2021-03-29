Житель Речицы и его мать задержаны за незаконный оборот психотропов

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семейный подряд по продаже психотропов прикрыли правоохранители в Речице и Могилеве, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Речицкого РОВД установили, что 18-летний житель райцентра продал двум мужчинам особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP. Парня задержали. В его квартире оперативники обнаружили готовый к закладке полиэтиленовый пакет с 210 расфасованными свертками с белым веществом. По данным экспертизы, это - психотропное вещество альфа-PVP общим весом 100 г. Также нашли весы, изоленту, скотч для упаковки и пневматический пистолет.

Как установлено, задержанный был оптово-розничным курьером интернет-магазина по реализации наркотиков. Действовал в составе организованной преступной группы.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой.

Как уточнили правоохранители, в Могилеве по такой же статье возбуждено уголовное дело и в отношении матери парня.-0-