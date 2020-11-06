Житель Речицы нелегально перевозил 180 л топлива

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы без документов перевозил 180 л дизельного топлива, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Экипаж ГАИ в деревне Васильково Речицкого района остановил Audi под управлением 25-летнего жителя Речицы. В багажнике легковушки милиционеры обнаружили 9 канистр с дизельным топливом, каждая объемом по 20 л. "Каких-либо сопроводительных документов на груз молодой человек предоставить не смог. Уже после доставления для разбирательства в Речицкий РОВД он рассказал, что приобрел топливо у своего знакомого", - уточнили в УГАИ.

Фото УВД Гомельского облисполкома

По данным оперативников ОБЭП, водитель и его 26-летний знакомый являются сотрудниками одного предприятия. Последний работал на автомобилях спецтехники, из которых, предположительно, периодически сливал дизельное топливо.

По фактам незаконной перевозки и хищения топлива проводится проверка.-0-