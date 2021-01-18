Житель Речицы повредил за ночь восемь автомобилей

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице местный житель за ночь повредил восемь машин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ранним утром 14 января в Речицкий РОВД позвонил мужчина и рассказал, что неизвестный около дома по улице Сенькина на стоянке отрывает у машин дворники, ломает зеркала, бьет стекла.

На место прибыла группа задержания Департамента охраны, однако злоумышленника не застала. "Ночью прошел легкий снег, и одинокие следы около машин были хорошо видны. По ним милиционеры и дошли до дома подозреваемого", - отметили в УВД.

36-летний житель райцентра был изрядно пьян. Выяснилось, что мужчина отдыхал в компании друзей, затем через дворы пошел домой. Чем ему помешали автомобили, он пояснить не мог. В отделении информации и общественных связей добавили, что ранее житель райцентра серьезных проблем с законом не имел.

После осмотра места происшествия оказалось, что пострадали восемь автомобилей.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. "Большая вероятность того, что пострадавшие автовладельцы вполне законно потребуют возмещения причиненного материального вреда", - заключили в УВД.-0-