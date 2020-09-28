Житель Рогачева оштрафован за оскорбительную надпись на тротуаре

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева оштрафован за оскорбительную надпись в адрес действующей власти на тротуаре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Милиционеры нашли автора надписи и доставили в РОВД. Им оказался 29-летний житель Рогачева, который неоднократно привлекался к административной ответственности. "Он пояснил, что оставил надпись по собственной глупости. Только дома понял, что совершил ошибку", - рассказали в УВД.

В отношении хулигана составили административный протокол. Мужчине придется заплатить штраф в размере 10БВ (1БВ равна Br27) и возместить ущерб коммунальным службам.-0-