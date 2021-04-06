Житель Рогачева привез из Москвы психотропы на продажу

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева привез из Москвы психотропы, которые хотел реализовать в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

В конце марта 21-летний неработающий житель Рогачева вернулся из российской столицы. В подъезде дома его остановили сотрудники милиции. В сумке парня они нашли полимерный сверток с 20 пакетиками порошкообразного вещества светло-коричневого цвета с вкраплениями розового. По заключению экспертизы, изъятое - опасные психотропы (амфетамин и фторамфетамин) общим весом более 20 г.

Житель райцентра рассказал правоохранителям, что приобрел вещество в Москве и привез в Беларусь для реализации.

Возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, хранение и перевозку психотропных веществ с целью сбыта в крупном размере. Молодой человек содержится под стражей.-0-