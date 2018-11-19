Житель Саратова и витебчанка планировали убийство ее сожителя

19 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Саратова со своей знакомой из Витебска планировали убийство ее сожителя, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

В начале мая 2018 года житель Саратова приехал в Витебск к знакомой, чтобы убить ее сожителя. По предварительной информации, об этом они договорились через переписку в интернете. Женщина жаловалась россиянину на постоянные ссоры со своим мужчиной. Витебчанка отправила знакомому деньги, чтобы тот приехал в областной центр.

После приезда женщина передала ему сведения о дате, времени и маршруте ее передвижения по городу с сожителем. Она указала на место вблизи дома, где в конкретное время саратовчанин должен был ожидать их. В ночь на 5 мая женщина и ее сожитель шли по ранее оговоренному маршруту. Но убить его не получилось: житель Саратова в темноте не узнал планируемую жертву.

На следующий день, после того как сожитель уснул, женщина отправила СМС россиянину. Прибыв в квартиру, он зашел в комнату и попытался нанести удары ножом, но мужчина застиг его и задержал до прибытия милиции.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения и согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых.

Прокуратура Витебской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению 30-летней женщины и ее 27-летнего знакомого в покушении на убийство по ч.1 ст.14 и п.15 ч.2 ст.139 УК. Ранее примененную к ним меру пресечения (заключение под стражу) прокурор оставил без изменения.-0-