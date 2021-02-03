Житель Скиделя за неуплату рассрочки за товар стал фигурантом уголовного дела

3 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Скиделя решил не платить за взятый в рассрочку товар и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Еще в марте мужчина приобрел в магазине телефон в рассрочку, а спустя пару дней - телевизор. При этом исполнять взятые на себя обязательства не спешил. Сотрудники торговых объектов несколько раз связывались с ним, но получали лишь пустые обещания, поэтому обратились в милицию.

"При проведении проверки сотрудники Октябрьского РОВД установили личность молодого человека. Как оказалось, у него за плечами имеется большой багаж административных правонарушений. А в 2015 году гражданин был судим за совершение тяжкого преступления", - рассказали в милиции.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около Br2 тыс.-0-