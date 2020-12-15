Житель Скиделя задержан за угрозы милиционерам

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из ОМОНа задержали 38-летнего жителя Скиделя. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Индивидуальный предприниматель с августа по декабрь, используя различные никнеймы, размещал в деструктивных региональных Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров и уничтожению их имущества. Задержанный не скрывает, что оскорбления и угрозы в адрес сотрудников и действующей власти размещались им в различных Telegram-чатах неоднократно", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело.

"Любые призывы к посягательству на сотрудников милиции, их близких и имущество не останутся без внимания. Несмотря на мнимую анонимность, виновные будут установлены и привлечены к административной либо уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.-0-