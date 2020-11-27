Житель Слонима выращивал марихуану на даче

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Слонима стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

В ноябре на работе у 37-летнего мужчины милиционеры нашли сверток с веществом растительного происхождения. Исследования показали, что это наркотик. Мужчину задержали, возбудили уголовное дело по ст.328 УК. "Ранее он был осужден по этой статье. На момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения", - рассказала Мария Трушинская.

Во время допроса подозреваемый пояснил: марихуану вырастил для себя на даче. По поручению следователя милиционеры на даче мужчины провели обыск. В результате обнаружены два свертка с веществом растительного происхождения, сигаретный короб с семенами и две пластиковых бутылки с признаками нагара. По найденным объектам назначены экспертизы.

Расследование дела продолжается.-0-