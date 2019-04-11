Житель Слуцка изготавливал фальсифицированную водку

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство фальсифицированной водки выявили правоохранители Слуцка. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В поле зрения оперативников попал 36-летний житель Слуцка. Правоохранители владели точной информацией, что он причастен к незаконному производству и обороту алкогольной продукции.

Как рассказал начальник ОБЭП Слуцкого РОВД Вячеслав Реут, подпольный цех был выявлен в частном секторе, в 30 км от райцентра. В производственной мастерской обнаружено 520 бутылок фальсифицированной водки Scandinavia общим объемом 260 л, 8 л спирта, 56 пустых пластиковых канистр с маркировкой "Спирт этиловый 96%", 24 ящика с пустыми бутылками, а также все необходимое для производства алкоголя, в том числе несколько рулонов этикеток и упаковочных пробок для бутылок.

Для производства "элитного" алкоголя использовалась вода из колонки, спирт, а также различные вкусовые ароматизаторы: вишня, шиповник. С помощью вкусовых добавок мужчина стремился повысить уровень производимого алкоголя, отдаленно приравнивая его к импортным напиткам. Готовый продукт разливался в тару, маркировался и направлялся на реализацию.

По имеющейся информации, продукцию своего цеха житель Слуцка реализовывал через сеть общепитов на территории района. Сбывал товар крупными партиями: по 10-15 ящиков за один раз. Дом, в котором развернулась криминальная деятельность, принадлежит знакомому злоумышленника, который по старой дружбе попросил некоторое время присмотреть за имуществом.

Стоит отметить, что в конце прошлого года горе-бизнесмен уже привлекался к административной ответственности за незаконную транспортировку спиртосодержащей продукции. Теперь в его отношении будет составлен протокол по ч.5 ст.12.25 КоАП. Санкция - наложение штрафа в размере от 400 до 500 базовых величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства (изготовления), а на юридическое лицо - от 800 до 1000 базовых величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства (изготовления).-0-

Фото УВД Минского облисполкома