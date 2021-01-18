Житель Солигорского района украл у знакомого инструменты на Br600

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорского района украл у своего знакомого инструменты на Br600. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Вернувшись из командировки, 48-летний житель деревни Драчева Солигорского района обнаружил, что его обворовали. Из подвального помещения, расположенного в подъезде дома, пропали инструменты и иное имущество.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил знакомый потерпевшего. Незадолго до совершения преступления подозреваемый брал попользоваться у потерпевшего электрошуруповерт и не только узнал, где он хранится, но и подсмотрел, что ключ от подвального помещения собственник не забирает с собой, а прячет в потайное место на лестнице. Когда злоумышленнику стало известно, что потерпевший уехал в командировку, он отыскал ключ, проник в подвальное помещение, похитил электрошуруповерт, угловую шлифовальную машинку и другое имущество, чем причинил ущерб на общую сумму Br600", - поделились деталями раскрытого преступления в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

Похищенное изъято и будет возвращено собственнику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 205 (кража) УК.

Значительное количество краж совершается путем свободного доступа, когда преступники даже не затрачивают усилий на преодоление преград из-за того, что потерпевшие оставляют открытыми входные двери и окна. Несколько простых правил помогут уберечь ваше имущество от преступных посягательств. "Всегда проверяйте, что все двери и окна закрыты (даже если выходите на непродолжительное время). Установите надежные входные двери и замки. Плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы. Запасные ключи не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте. Не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья. Установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга. Когда уезжаете надолго, попросите соседей забирать почту из вашего почтового ящика. Если вы потеряли, либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки. Установите охранную сигнализацию и не забывайте ее включать", - добавили в УВД.-0-