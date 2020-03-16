Житель Столбцов в частном доме выращивал коноплю

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержан организатор запрещенного производства, которым оказался 33-летний житель города Столбцы. Мужчина создал лабораторию по выращиванию конопли в частном доме. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установить подозреваемого удалось благодаря длительным оперативным мероприятиям сотрудников наркоконтроля. При задержании мужчины оперативники нашли в его жилище около 1 г марихуаны. "Во время дальнейшего осмотра было выявлено специальное помещение для выращивания конопли, которое располагалось в шкафу. Кроме того, изъято 2 вазона с тремя кустами конопли", - рассказали в ГУВД.

Мужчина пояснил, что информацию о технологии выращивания конопли в домашних условиях он нашел в интернете, а запрещенное растение выращивал для личного употребления.

В настоящее время сотрудниками Партизанского РУВД Минска устанавливают причастность задержанного к сбыту наркосодержащих растений, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Материалы проверки переданы в Столбцовский РОСК Беларуси, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-