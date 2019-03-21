Житель Столинского района изготавливал и продавал фиктивные бухгалтерские документы

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская финансовая милиция пресекла преступную деятельность лжепредпринимателя из Столинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Валерий Велесницкий.

В 2016 году 30-летний житель Давид-Городка зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя якобы для торговли сельскохозяйственной продукцией. Фактически мужчина занимался изготовлением и продажей фиктивных бухгалтерских документов (договоров, товарно-транспортных накладных, в том числе международного образца CMR, фитосанитарных сертификатов и др.), которые сам и от имени подставного лица визировал. Услугами лжепредпринимателя, как правило, пользовались субъекты хозяйствования частной формы собственности, занимающиеся международными грузоперевозками, для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей транспортировки.

В поле зрения финансовой милиции нарушитель попался в июне прошлого года как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции. В ноябре он был задержан в результате проведения в отношении него оперативно-разыскного мероприятия. Под контролем финансовых милиционеров мужчина изготовил и продал участнику проверочной закупки фиктивный пакет документов на 18,5 т белокочанный капусты, получив за услугу 7 тыс. российских рублей. Всего установлено более 600 фактов незаконной деятельности, от которой лжепредприниматель получил не менее Br21,8 тыс.

По материалам финансовой милиции Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемого два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.234 (лжепредпринимательство). Проводится предварительное расследование.-0-