Житель Столинского района получил 14 лет колонии за насилие и кражи

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Столинского района вынесли приговор по уголовному делу о сексуальном насилии и краже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Уголовное дело в отношении местного жителя рассматривалось в закрытом судебном заседании. Преступления были совершены в разный период времени и содержат несколько эпизодов.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2, 3 ст.167 (действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней и малолетней, с применением насилия, повторно, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), а также ч.2 ст.205 (тайное похищение имущества (кража), совершенная повторно, группой лиц) УК.

По совокупности преступлений обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также мужчину будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-