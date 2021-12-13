Житель Ушачского района приговорен к 11 годам колонии за убийство

13 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Ушачского района, которому инкриминировано убийство супруга его падчерицы. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина 13 мая на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес жертве клинком ножа семь ударов в область жизненно важных органов, от чего тот скончался. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Пояснил, что нанес ножевые ранения потерпевшему в состоянии необходимой обороны.

Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений, истязание, находился под превентивным надзором. В его действиях установлен опасный рецидив преступлений, как это предусмотрено п.3 ч.2 ст.43 УК.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.139 УК мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

С обвиняемого в пользу потерпевшей - матери погибшего - взыскано Br50 тыс. материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-