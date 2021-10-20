Житель Верхнедвинска оскорбил в сети помощника прокурора: возбуждено уголовное дело

20 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Верхнедвинска, являвшийся администратором деструктивного чата, задержан за оскорбление помощника прокурора. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Продолжается оперативная работа по выявлению граждан, унижающих честь и достоинство должностных лиц. Очередной из них, 34-летний ремесленник из Верхнедвинска, задержан сотрудниками ГУБОПиК.

Минувшим летом мужчина, будучи администратором закрытого чата в Telegram, оставлял оскорбительные комментарии под фотографиями сотрудников Вооруженных Сил, прокуратуры, журналистов и главы государства.

Мужчину признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за негативное высказывание в адрес старшего помощника прокурора одного из районов Минска, с которым обидчик даже не был знаком. По остальным фактам проводится проверка.

После задержания ресурс был ликвидирован.-0-