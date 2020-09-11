Житель Витебска за буллинг в сети оштрафован на Br540

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска за буллинг в сети заплатит Br540 штрафа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина разместил в социальной сети фотографию сотрудника Дубровенского РОВД и оставил под ней оскорбительный комментарий, будучи уверенным в том, что сам он сохранит анонимность.

Управление по Витебской области ГУСБ МВД установило личность "диванного критика". Как пояснил комментатор правоохранителям, свой поступок он совершил под влиянием сообщений в Telegram-каналах.

По решению суда Октябрьского района г. Витебска мужчина был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 базовых величин за нарушение статьи 23.5 КоАП "Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий".-0-