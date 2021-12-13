Житель Витебского района продал чужой автомобиль: возбуждено уголовное дело

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13 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За продажу чужого поврежденного авто житель Витебского района стал фигурантом уголовного дела, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома. Ранее судимый житель Витебского района несколько раз навещал приятеля в спальном районе областного центра. Там он заприметил поврежденный огнем автомобиль "Опель Астра". Сельчанин решил, что с помощью транспортного средства может легко заработать. В интернете он нашел объявление, где покупатель предлагал купить авто в любом состоянии. Партнеры по сделке встретились возле машины. Там подозреваемый сообщил, что это действительно его иномарка, а документов на нее у него с собой нет. Покупатель поверил словам злоумышленника и отдал тому Br350. После этого мужчина вызвал эвакуатор и увез на нем авто. Пропажу своего транспортного средства спустя некоторое время заметил настоящий владелец автомобиля. Мужчина сообщил о случившемся в милицию. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД г.Витебска установили все обстоятельства случившегося и нашли подозреваемого и автомобиль. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!