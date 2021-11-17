17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковыска нашел в лесу пистолет 1935 года и патроны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

"В Волковысский РОВД обратился местный житель. Он собирал грибы в лесу и нашел предмет, похожий на пистолет, а также 122 патрона. Правоохранители изъяли необычную находку. Чтобы определить, относится ли обнаруженный предмет к огнестрельному оружию и являются ли патроны боеприпасами, милиционеры назначили судебную баллистическую экспертизу в Гродненском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз", - рассказали в ГКСЭ.

По заключению судебного эксперта, объект изготовлен заводским способом и является ручным нарезным огнестрельным оружием - 9-мм пистолетом "Браунинг" модели 1935. Пистолет поступил на экспертизу в некомплектном состоянии и покрыт обильными коррозионными наслоениями.

Все предоставленные на судебную баллистическую экспертизу патроны изготовлены заводским способом, имеют разное предназначение. Среди них есть боеприпасы к пистолетам "Маузер", "Браунинг", "Вальтер", вышибные патроны для выбрасывания мины при стрельбе из минометов.

Волковысский РОВД проводит проверку.

Как показывает практика, "эхо войны" доходит до нас до сих пор. Оружие и боеприпасы военных времен могут быть найдены как в лесах, так и при выполнении сельскохозяйственных работ. Необходимо знать и соблюдать простые правила безопасности, обучить им своих детей. Судебные эксперты напоминают: обнаружив оружие, боеприпасы, в том числе со следами коррозии, незамедлительно сообщите об этом правоохранителям. Ни в коем случае не стоит брать в руки предметы, похожие на боеприпасы, приносить их домой. Они могут быть опасны, несмотря на внешнюю непригодность.-0-