Житель Волковыска перечислил мошенникам Br200 за разблокирование компьютера

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковыска поверил уловке мошенников с блокировкой компьютера и перевел неизвестным деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На мониторе появилось сообщение о том, что компьютер заблокирован правоохранителями в связи с просмотром фильмов для взрослых. Для разблокировки необходимо уплатить штраф.

"Мужчина решил выполнить условия и перевел на указанный в сообщении счет Br200. Вернувшись домой, он заметил, что его компьютер все еще заблокирован. После этого мужчина обратился в Волковысский РОВД с заявлением", - рассказали в милиции.

Такая схема обмана была актуальна несколько лет назад. В этом году это первый подобный случай. В 2019-м в области было зафиксировано три таких факта.

В милиции напомнили, что правоохранительные органы не прибегают к блокировке компьютера за административные правонарушения. При появлении подобного сообщения деньги никуда переводить не надо, стоит просто перезагрузить устройство.-0-