Житель Жлобина хранил в квартире почти полкило марихуаны

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль Жлобинского РОВД задержал 29-летнего неработающего жителя райцентра, который занимался незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина жил в квартире сожительницы, где оперативники и нашли измельченное вещество растительного происхождения. По заключению эксперта, это опасное наркотическое средство, не используемое в медицинских целях - марихуана. Общая масса изъятого превысила 450 г. Со слов задержанного, наркотики он хранил для личного потребления.-0-