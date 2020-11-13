Житель Жлобина приговорен к году ограничения свободы за надругательство над госфлагом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:57 За сутки от коронавируса в мире скончались 11,6 тыс. человек В мире
14:52 Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса Технологии
14:51 "Американский генерал" выманил у гомельчанки почти $10 тыс. Происшествия
14:39 Премьер-министр Польши: в ближайшее время в локдауне не будет необходимости В мире
14:37 Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 6% Экономика
14:37 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Амур" в матче чемпионата КХЛ Спорт
14:35 Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране Общество
14:30 Витебский областной роддом перепрофилируют для оказания помощи женщинам с COVID-19 Регионы
14:30 Многофункциональный учебный центр появится в Осиповичах Регионы
14:24 Котельная на востоке Бреста частично будет вырабатывать тепло из электричества Регионы
14:23 МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты Экономика
14:05 Жителя Ивацевичей приговорили к году колонии за надругательство над флагом Происшествия
14:02 Последствия изменений климата могут оказаться хуже пандемии - ООН В мире
14:00 В Гродно усиливают меры по профилактике коронавируса Регионы
13:43 В Беларуси с начала года в авариях с участием такси пострадали 60 человек Происшествия
13:31 ГАИ рекомендует водителям при наступлении холодов проверять наличие под авто животных Регионы
13:30 АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло Экономика
13:28 Доллар и российский рубль на торгах 13 ноября подешевели, евро подорожал Экономика
13:17 Житель Жлобина приговорен к году ограничения свободы за надругательство над госфлагом Происшествия
13:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19 Общество
13:13 В Витебске ищут ушедшего из дома мальчика Происшествия
13:13 Белорусско-китайский молодежный инновационный форум пройдет 17 ноября в Минске Регионы
13:06 Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября Общество
13:05 Могилевская область в этом году увеличила намолот зерна на треть Экономика
13:00 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Неваде В мире
12:55 На 13 зверофермах Швеции выявлены зараженные коронавирусом норки В мире
12:35 Двух заблудившихся жителей Столинского района разыскали ночью в лесах Происшествия
12:26 В финал конкурса исследовательских проектов о ВОВ прошли 34 работы учащихся Общество
12:25 Большинство французов нарушают правила карантина – опрос В мире
12:22 Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
13 ноября 2020, 13:17

Житель Жлобина приговорен к году ограничения свободы за надругательство над госфлагом

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района приговорил жителя райцентра к одному году ограничения свободы за надругательство над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, 15 сентября в Жлобинский РОВД поступило заявление от директора Дворца культуры металлургов. Рано утром неизвестный снял государственный флаг с флагштока вблизи дворца, пытался его поджечь, затем разорвал полотнище и часть выбросил в водоем неподалеку.

Оперативники нашли и задержали 27-летнего жителя райцентра. Со слов мужчины, идея хулиганской выходки возникла после употребления спиртного. Свою вину он признал полностью и возместил ущерб. За надругательство над государственным символом было возбуждено уголовное дело.

Молодой человек будет отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.-0-

Жителя Ивацевичей приговорили к году колонии за надругательство над флагом

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область Жлобин МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива "Американский генерал" выманил у гомельчанки почти $10 тыс.
Фото из архива Жителя Ивацевичей приговорили к году колонии за надругательство над флагом
Фото из архива В Беларуси с начала года в авариях с участием такси пострадали 60 человек
Фото из архива В Витебске ищут ушедшего из дома мальчика
Фото из архива Двух заблудившихся жителей Столинского района разыскали ночью в лесах
Фото из архива В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера - подозреваемые задержаны
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Топ-новости
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты
Забирайте свои 100 000 на новеньком Geely! Настоящий ураган призов от Белагропромбанка
Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Минске
Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Могилевская область в этом году увеличила намолот зерна на треть
Беларусь и Сербия договорились о реализации совместных проектов в торговле, экономике и туризме
В финал конкурса исследовательских проектов о ВОВ прошли 34 работы учащихся
Лавров: зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться
Мозырский НПЗ завершает строительство новой технологической печи на битумной установке
БЖД: каждый 10-й пассажир поездов с ненумерованными местами покупает билет дистанционно
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.