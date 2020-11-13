Житель Жлобина приговорен к году ограничения свободы за надругательство над госфлагом

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района приговорил жителя райцентра к одному году ограничения свободы за надругательство над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, 15 сентября в Жлобинский РОВД поступило заявление от директора Дворца культуры металлургов. Рано утром неизвестный снял государственный флаг с флагштока вблизи дворца, пытался его поджечь, затем разорвал полотнище и часть выбросил в водоем неподалеку.

Оперативники нашли и задержали 27-летнего жителя райцентра. Со слов мужчины, идея хулиганской выходки возникла после употребления спиртного. Свою вину он признал полностью и возместил ущерб. За надругательство над государственным символом было возбуждено уголовное дело.

Молодой человек будет отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.-0-

Жителя Ивацевичей приговорили к году колонии за надругательство над флагом