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09 марта 2021, 11:46

Жители Краснопольского района пытались завладеть оружием и поджечь автомобиль ГАИ

Скриншот из видео СК
Скриншот из видео СК

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о противоправных действиях в отношении сотрудников ГАИ, в совершении которых обвиняются трое жителей Краснопольского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Утром 29 августа прошлого года сотрудники ГАИ несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения в городском поселке Краснополье. Внимание милиционеров привлек автомобиль Volkswagen Passat, около которого находилась компания молодых людей. При проверке по базе было установлено, что владелец данного автомобиля лишен водительского удостоверения на право управления транспортным средством, - сообщила официальный представитель ведомства. - После того, как один из участников компании сел за руль автомобиля и начал движение, сотрудники ГАИ стали преследовать машину для проверки документов. Милиционеры неоднократно с использованием проблесковых маячков и громкоговорящего устройства требовали остановиться. Однако водитель демонстративно игнорировал законные требования, увеличивая скорость движения автомобиля до 150 км/ч, выезжал на полосу встречного движения, препятствуя таким образом обгону. Мужчина несколько раз демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а из заднего окна пассажиры автомобиля стали выбрасывать бутылки в направлении служебного транспортного средства".

Вблизи поселка Новое Житье Краснопольского района водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину. За рулем находился 26-летний владелец автомобиля и два пассажира - 28-летняя женщина и 33-летний мужчина. "Правоохранители незамедлительно приняли меры к задержанию нарушителей, однако водитель и его пассажиры стали вести себя агрессивно и применили насилие в отношении милиционеров", - отметила Анастасия Лавринович.

Продолжая вести себя агрессивно, водитель легковушки достал из багажного отделения канистру с бензином, попытался облить служебный автомобиль и поджечь при помощи зажигалки. Довести до конца свой план молодой человек не смог, поскольку один из милиционеров своевременно отогнал автомобиль на безопасное расстояние. "После этого обвиняемый облил бензином одного из сотрудников ГАИ и, удерживая в руке зажженную зажигалку в непосредственной близости от потерпевшего, высказывал угрозу сожжения заживо. В это время 33-летний мужчина пытался вырвать из рук милиционера табельное оружие. Не остановили нападавших и девять предупредительных выстрелов, произведенных сотрудниками", - отметила официальный представитель УСК.

Для пресечения противоправных действий один из сотрудников милиции совершил два выстрела по ногам обвиняемых. После этого сотрудники вызвали медиков, сообщили о применении табельного оружия и оказали первую помощь нападавшим. Все трое фигурантов находились в состоянии алкогольного опьянения. В крови водителя на момент совершения преступления обнаружен этиловый спирт в количестве 2,45 промилле.

"Для установления обстоятельств произошедшего следователи допросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей, провели очные ставки и назначили ряд судебных экспертиз. Исследованы и приобщены к материалам уголовного дела видеофайлы, извлеченные из автомобильного видеорегистратора, а также из персональных устройств регистрации информации, закрепленных на форменном обмундировании сотрудников ГАИ", - подчеркнула Анастасия Лавринович.

По результатам расследования в зависимости от роли каждого фигуранта уголовного дела в совершенном преступлении следователями предъявлено обвинение.

В отношении мужчин применена мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под домашним арестом. Свою вину обвиняемые признали частично и на протяжении всего следствия с целью избежания ответственности выдвигали различные версии, которые не подтверждались материалами дела.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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