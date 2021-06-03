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03 июня 2021, 14:10

Жители Молодечно и Лунинца задержаны за оскорбление командира ОМОНа

Скриншот из видео
Скриншот из видео

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены два человека, которые оскорбили командира минского ОМОНа. Такая информация опубликована в Teleram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На 51-летнюю жительницу Молодечно и 39-летнего мужчину из Лунинца вышли сотрудники столичного управления ГУСБ МВД. В экстремистском Telegram-канале задержанные оставили негативные отзывы под фотографией руководителя силового подразделения. Следователи дали правовую оценку действиям комментаторов и возбудили уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. За это предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет", - сказали в МВД.

По информации ГУСБ МВД, подозреваемый работает сборщиком мебели, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Вторая фигурантка безработная, в поле зрения милиционеров не попадала.

"Работа по выявлению авторов оскорбительных постов в интернете продолжается", - добавили правоохранители.-0-

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Лунинец МВД милиция Молодечно
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