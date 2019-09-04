4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Молодечно отправили "друзьям" в соцсетях реквизиты банковских карт и лишились крупных сумм денег, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

В милицию обратилась 28-летняя жительница Молодечно, которая сообщила, что в социальной сети "ВКонтакте" ей пришло сообщение от знакомой минчанки. Приятельница просила написать реквизиты банковской платежной карты для денежного перевода. При этом пояснила, что у нее возникли проблемы с сервисом онлайн-платежей "Яндекс.Деньги".

"Не заподозрив подвоха, девушка решила помочь знакомой и указала в сообщении реквизиты, а также необходимые для проведения операций коды, которые приходили ей в СМС-сообщениях. После этого со счета заявительницы были похищены Br140, - рассказали в РОВД. - Как оказалось, страницу минчанки в соцсети взломал мошенник и под видом друга, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства. По словам истинной владелицы аккаунта, на уловку злоумышленника попался не один человек из списка друзей".

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили, что несанкционированный доступ к учетной записи фигурантки осуществлялся с использованием IP-адресов, находящихся за пределами Беларуси. В связи с этим установить личность злоумышленника невозможно.

За последнее время с заявлениями подобного рода в РОВД обратились несколько горожан. Так, 19-летняя жительница Молодечно в личной переписке сообщила лжеподруге реквизиты своей банковской карточки, а также необходимую информацию для доступа в "Интернет-банкинг". После этого девушка обнаружила пропажу Br248.

Как рассказал начальник криминальной милиции Молодечненского РОВД Юрий Кабаков, способы хищения денежных средств с карточек удаленным способом весьма примитивны. Зачастую это происходит из-за невнимательности самих заявителей и пренебрежения минимальными мерами финансовой безопасности. Как правило, в социальных сетях учетную запись пользователя взламывают, после чего просят его друзей сообщить реквизиты. При этом поясняют, что их карта заблокирована по каким-то причинам или возникли проблемы во время транзакции. Потерпевшие, не подозревая, что вовсе не друг ведет с ними переписку, сообщают конфиденциальные данные. "Так у преступника появляется реальная возможность "озолотиться" за чужой счет. Установить личность злоумышленника и раскрыть такого рода преступление - непростой и долгосрочный процесс. К тому же в большинстве случаев следы афериста ведут далеко за пределы нашего государства", - добавил он.

В Молодечненском РОВД напоминают гражданам об основных правилах защиты банковских карт. Необходимо хранить в тайне ПИН-код, прикрывать ладонью клавиатуру при вводе данных, скрывать CVV-код на карте (трехзначный номер на обратной стороне), предварительно сохранив его, а также подключить услугу СМС-оповещения. Категорически запрещено сообщать кому-либо CVV-код или отправлять его фото, распространять логин и пароль доступа к системе "Интернет-банкинг", сообщать данные, полученные в СМС, сеансовые пароли и коды авторизации.-0-