17 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жители Полоцкого района незаконно перевозили 15 тыс. пачек сигарет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Сотрудники ОГАИ Шумилинского РОВД 16 ноября около 23.00 остановили автомобиль "Фольксваген Транспортер" под управлением 27-летнего жителя Полоцка. Он вместе с пассажиром микроавтобуса (житель Полоцкого района) перевозили в салоне 15 тыс. пачек сигарет без сопроводительных документов. Микроавтобус доставлен в РОВД.

По факту незаконного перевоза товара проводится проверка.-0-