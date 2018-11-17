17 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жители Полоцкого района незаконно перевозили 15 тыс. пачек сигарет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Сотрудники ОГАИ Шумилинского РОВД 16 ноября около 23.00 остановили автомобиль "Фольксваген Транспортер" под управлением 27-летнего жителя Полоцка. Он вместе с пассажиром микроавтобуса (житель Полоцкого района) перевозили в салоне 15 тыс. пачек сигарет без сопроводительных документов. Микроавтобус доставлен в РОВД.
По факту незаконного перевоза товара проводится проверка.-0-
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