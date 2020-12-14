Жителя Барановичей осудили на 9 лет колонии за попытку изнасилования школьницы

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня огласили приговор по уголовному делу о покушении на изнасилование несовершеннолетней, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя рассматривалось в закрытом судебном заседании. Мужчину задержали в конце июля. Согласно материалам дела, он ехал на своем автомобиле по одной из деревень Барановичского района. Увидев стоящих у дороги девочек, попросил их помочь проверить автомобиль: сесть за руль и понажимать на педали. 14-летняя девочка согласилась помочь водителю. Доехав до ближайшего лесного массива, мужчина усадил несовершеннолетнюю за руль и вышел из машины, якобы для проверки работы двигателя. Затем он попытался совершить с ней половой акт. К счастью, на помощь девочке подоспели родители, которым подруга дочери рассказала о происшествии.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.166 (покушение на половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей (покушение на изнасилование), заведомо несовершеннолетней) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей Br4 тыс. компенсации морального вреда.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, однако судимость снята и погашена за давностью лет.-0-