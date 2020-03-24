Жителя Барановичей приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня огласили приговор 54-летнему местному жителю за убийство знакомого, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Преступление было совершено 21 декабря прошлого года в квартире фигуранта уголовного дела. В гостях у него был знакомый 1985 года рождения. Мужчины распивали спиртные напитки. Произошел конфликт - хозяин жилища схватил нож и ударил им гостя. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Суд признал фигуранта виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.139 УК (умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство)). Назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в пользу брата погибшего с фигуранта будет взыскано Br30 тыс. материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-