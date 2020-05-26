Жителя Браславского района приговорили к 18 годам колонии за убийство отца

26 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд сегодня вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве престарелого мужчины в Браславском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

Трагедия произошла вечером 25 сентября 2019 года в деревне Купчели. 43-летний мужчина пришел домой пьяным. Там находились его престарелые родители. Он вел себя агрессивно, разбрасывал вещи, опрокидывал шкафы, разбил мобильный телефон матери. После устроенного в доме погрома обвиняемый стянул своего отца с кресла на пол и на глазах у матери начал его избивать. Женщина попыталась помешать сыну, однако остановить его не удалось. Она убежала к соседке, откуда позвонила в милицию и вызвала скорую помощь.

Обвиняемый после жестокого избиения отца сбежал с места происшествия. В тот же день его задержали сотрудники милиции. Потерпевший от полученных травм скончался в медучреждении 2 октября прошлого года.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима. Его будут лечить от алкогольной зависимости. Обвиняемый был неоднократно судим.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-