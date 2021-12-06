Жителя Брестского района подозревают в незаконной охоте на косулю

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе мужчину подозревают в незаконной охоте на косулю, сообщил БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Днем 3 декабря вблизи одного из садовых товариществ инспекторы с поличным задержали уроженца агрогородка Томашовка. Он в запрещенном месте, запрещенным способом и без надлежащих документов добыл самку европейской косули. Животное было задушено металлической петлей, которую ранее установил браконьер. Своими действиями мужчина причинил природе особо крупный размер. Его размер оценивается почти в Br10,5 тыс.

Кроме того, усматривается и состав преступления по ст.282 (незаконная охота) УК. Возбуждено уголовное дело.

"Только общие усилия общества и работников госинспекции охраны животного и растительного мира позволят поставить надежный заслон от браконьеров и их пособников. Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом по телефону доверия: 8 (0162) 25-50-00", - отметил Сергей Мычко.-0-