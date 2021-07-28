Жителя Гродно задержали при попытке сбежать за рубеж после надругательства над госфлагом

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно задержали при попытке сбежать за рубеж после надругательства над государственным флагом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 41-летнего жителя Гродно вышли сотрудники уголовного розыска. Ночью 11 июля на Кургане Славы в областном центре он закрепил полотно бело-красно-белого цвета на государственном флаге. Мужчину задержали пограничники при попытке выехать из Беларуси.

"В ту ночь, собрав необходимый набор инструментов, горожанин приехал к месту, скрутил стяжками национальный флаг и повесил на него коллаборационистское полотнище", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь.-0-