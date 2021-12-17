Жителя Ивьевского района будут судить за мошенничество на сумму Br353 тыс.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ивьевского района, которому инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

По материалам дела, обвиняемый с августа 2019 года по май 2021-го обманом под различными предлогами похитил деньги девяти человек - всего Br353,5 тыс.

В одном случае обвиняемый обманул женщину, у которой был больной сын. Зная о ее переживаниях и потрясениях, ее попытках найти того, кто способен оказать сыну действенную медицинскую помощь, мужчина убедил женщину в возможности такого исцеления. Он сообщил, что якобы его знакомый монах применяет нетрадиционные методы лечения - женщина поверила. Под различными предлогами, например, передачи денег монаху за проведение им за рубежом обрядов исцеления ее сына, строительства храма обвиняемый с июля 2020 года по февраль 2021-го завладел деньгами и имуществом потерпевшей на общую сумму в Br241,8 тыс.

В действительности этими деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, в том числе растратил их в игровых клубах. Теперь на его имущество наложен арест.

В прокуратуре отметили, что ранее фигуранта неоднократно осуждали за мошенничество, но после отбытия очередного срока на путь исправления он не стал.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-