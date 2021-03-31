Жителя Ивья задержали за надругательство над госсимволами

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивья сорвал флаг с районного Дома культуры, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 26 марта жители Ивья заметили, как молодой человек сорвал госфлаг со здания местного Дома культуры и сообщили об этом в милицию. "Недалеко от места происшествия следственно-оперативная группа задержала причастного к выходке 20-летнего жителя райцентра. Выяснилось, что незадолго до этого он пытался сорвать знамя и со здания местной редакции газеты", - рассказали в милиции.

Парень пояснил, что причиной выходки стала ссора с девушкой. Следователи дали правовую оценку его действиям. За надругательство над государственными символами возбуждено уголовное дело.-0-