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23 июня 2021, 15:13

Жителя Кобринского района приговорили к году "химии" за надругательство над флагом

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Кобринского района вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о надругательстве над государственной символикой, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Обвиняемым по делу проходил 43-летний местный житель. Инцидент произошел 4 мая в деревне Быстрица. Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил флаг, сорвав его с флагштока на здании магазина.

В судебном заседании сельчанин признал свою вину. С учетом представленных гособвинителем доказательств на основании ст.370 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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