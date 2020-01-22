Жителя Костюковичского района задержали с фальшивыми правами

22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жителя Костюковичского района задержали с поддельными водительскими правами, сообщили БЕЛТА в управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Молодого человека остановили сотрудники Госавтоинспекции в Климовичах еще в конце декабря. Он предъявил водительское удостоверение, выданное на территории России. Правоохранители усомнились в подлинности документа и отправили его на экспертизу.

Сотрудники управления ГКСЭ по Могилевской области установили, что, несмотря на наличие защитных элементов, права поддельные. Согласно экспертизе, основные изображения документа была выполнена способом струйной печати, отдельные элементы - способом электрофотографии.

В отношении 25-летнего жителя Костюковичского района возбуждено уголовное дело.-0-