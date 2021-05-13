Жителя Краснопольского района приговорили к 16 годам колонии за угрозу сжечь сотрудника ГАИ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд вынес приговор трем жителям Краснопольского района, которые оказали сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, а один из них даже покушался на убийство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Перед облсудом предстали двое мужчин, один из которых пять раз судим, и девушка. События произошли 29 августа 2020 года на автодороге вблизи поселка Новое Житье. Один из фигурантов в тот день был за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Более того, ранее его лишили прав. В салоне находились двое других обвиняемых.

На компанию обратили внимание сотрудники ГАИ, они потребовали остановить машину для проверки документов. Однако водитель эти требования проигнорировал и продолжил движение до тех пор, пока, не справившись с управлением, не съехал на обочину. После этого обвиняемые оказали сопротивление сотрудникам ОВД и применили в отношении них насилие. Также мужчины угрожали убийством, пытались завладеть табельным пистолетом, снаряженным боеприпасами.

В результате одному сотруднику ГАИ причинено не менее 13 травматических воздействий, второму - не менее двух.

Ранее судимый обвиняемый попытался облить бензином служебный автомобиль ГАИ, чтобы затем поджечь его. Также он облил бензином одного из сотрудников ГАИ и, удерживая в руке зажигалку в непосредственной близости от него, угрожал сжечь заживо. Довести до конца эти действия не получилось, поскольку сотрудники ОВД оказали активное сопротивление.

В итоге ранее судимый фигурант по совокупности преступлений приговорен к 16 годам колонии строгого режима без штрафа, второй получил 10 лет колонии усиленного режима, также без штрафа, а девушке назначено 3 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В пользу потерпевших будет взыскана материальная компенсация морального вреда: одному выплатят Br2,5 тыс., второму - Br20 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-