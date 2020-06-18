18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Лунинца привлекли к ответственности за ложное сообщение о краже кошелька с деньгами, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что в поезде у него украли кошелек с Br500 и банковской платежной картой. Правоохранители провели комплекс мероприятий по установлению круга подозреваемых, в том числе отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они усомнились в правдивости слов лунинчанина.

При повторном опросе потерпевший сознался, что историю с кражей выдумал. По его словам, на такой поступок его подтолкнула боязнь признаться родителям, что он проиграл деньги в одном из игровых приложений.

В отношении мужчины составлен административный протокол.-0-