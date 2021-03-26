Жителя Мозыря задержали за серию квартирных краж

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырские оперативники раскрыли серию квартирных краж. Информация об этом размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

С января в Мозырский РОВД стали поступать сообщения о кражах из квартир. Все преступления зафиксированы примерно в одном районе. Добычей преступника в основном были деньги и бытовая техника. Однако злоумышленник не брезговал и предметами быта.

Во время работы по раскрытию преступлений выяснилась еще одна особенность: ни одна дверь не была взломана. Это наводило на мысль, что злоумышленником может быть знакомый жертв.

Милиционеры задержали 29-летнего местного жителя. Уже известно о 7 эпизодах криминальной деятельности мозырянина.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК. Сотрудники органов внутренних дел совместно со следователями устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям.

Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и незаконные операции с банковскими картами.-0-