Жителя Оршанского района задержали в Минске с партией мефедрона

2 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские оперативники задержали в Минске жителя Оршанского района с мефедроном, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Крупную партию наркоторговец собирался разложить по тайникам в столице. Сыщики изъяли у молодого человека 30 закладок общей массой 60 г. Сотрудники наркоконтроля установили: 22-летний подозреваемый до задержания успел оставить в условленных местах таблетки экстази. Эти наркотики также были изъяты.

Милиционеры выяснили, что житель Оршанщины успел проработать в качестве наркоторговца всего две недели. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-