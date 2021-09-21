21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жителя Осиповичей осудили за неоднократные оскорбления сотрудников милиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Суд вынес приговор 22-летнему жителю Осиповичей за оскорбления сотрудников власти - два года "химии" в исправучреждении. Потерпевшие - семь сотрудников районной милиции, включая начальника РОВД", - говорится в сообщении.

По информации могилевского управления ГУСБ, минувшим летом молодой человек создал и администрировал деструктивный канал в Telegram. Там он регулярно публиковал посты с негативными отзывами о конкретных правоохранителях.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, судим за незаконный оборот наркотиков и кражи.

За моральный вред парень должен выплатить милиционерам Br2,2 тыс. в качестве компенсации. Деньги планируется направить в учебные заведения района.

Работа по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете, продолжается.-0-