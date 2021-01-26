Жителя Островецкого района осудили за публичное оскорбление представителей власти

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Островецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Ему инкриминировано публичное оскорбление Президента Беларуси, а также представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
В сентябре 2020 года мужчина в переписке в одном из чатов в Тelegram оставил унижающий честь и достоинство главы государства комментарий.
"Кроме того, в том же чате обвиняемый 28 октября 2020 года публично оскорбил министра внутренних дел, прокомментировав его видеообращение с использованием нецензурных выражений", - рассказали в прокуратуре.
Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Суд вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Он приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.-0-