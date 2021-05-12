Жителя Петрикова задержали за призывы к насилию

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За призывы к насилию задержан житель Петрикова. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сыщики районной милиции обнаружили в Instagram одиозную публикацию. Автор высказался о своем желании применить насилие в отношении правоохранителей. К этому же он призывал других пользователей соцсети", - рассказала пресс-секретарь.

Пост был опубликован в марте. В начале мая оперативники установили создателя публикации. Выяснилось, что 23-летний житель Петрикова в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием информации из деструктивных Telegram-каналов написал комментарий. Сделал он это под вымышленным никнеймом.

Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды. Ольга Чемоданова добавила, что фигурант работает в местном барбершопе. Мужчина сейчас находится в ИВС.-0-