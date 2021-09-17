Жителя Пинска будут судить за незаконный оборот маковой соломы в составе преступной группы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Пинска, который обвиняется в незаконном обороте маковой соломы в составе организованной преступной группы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемый в 2015 году вступил в ранее созданную и действовавшую организованную преступную группу, которая специализировалась на нелегальном обороте семян мака, смешанных с маковой соломой.

В разное время фигурант вовлекал в противоправную деятельность новых людей, рекламировал запрещенные к обороту субстанции, обрабатывал заказы на приобретение наркотиков и передавал сведения об этом соучастникам для непосредственного сбыта "товара" после оплаты, а также распределял преступные доходы.

Свое участие в деятельности организованной преступной группы обвиняемый прекратил в августе 2016 года, когда скрылся от органа уголовного преследования, выехав за пределы страны. Но в декабре 2020-го его задержали в Республике Тыва (Россия), а в июне 2021 года передали на территорию Беларуси в ходе экстрадиционного производства.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранной доказательной базы, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Примененную к обвиняемому меру пресечения заместитель генпрокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-