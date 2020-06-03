Жителя Пинска приговорили к 14 годам колонии за выращивание и попытку сбыта галлюциногенных грибов

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ в отношении 39-летнего жителя Пинска, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина в специально оборудованном гараже вырастил грибы, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества растительного происхождения. Запрещенную к обороту субстанцию он отправил по почте в Россию. Однако посылку изъяли сотрудники милиции в одном из почтовых отделений.

Пинчанину предъявили обвинения по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), ч.2 ст.329 (посев и выращивание в целях сбыта запрещенных к возделыванию грибов, содержащих психотропные вещества), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.328-1 (покушение на незаконное перемещение через государственную границу особо опасных психотропных веществ) УК.

Суд Пинского района и г.Пинска признал мужчину виновным и назначил по совокупности преступлений наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемый обжаловал приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила его без изменений. В связи с амнистией к 75-летию Победы срок наказания пинчанину сокращен на 1 год.-0-