Жителя Полоцка задержали с опасным психотропом

10 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке у местного жителя правоохранители изъяли почти 5 г опасного психотропного вещества, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером 8 апреля сотрудники милиции во время оперативно-разыскных мероприятий в Полоцке задержали 27-летнего неработающего местного жителя. У него было изъято опасное психотропное вещество (метамфетамин) массой почти 5 г. Наркотик, по словам мужчины, он приобрел через интернет-магазин. Сейчас оперативники устанавливают сбытчиков.

В отношении жителя Полоцка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-