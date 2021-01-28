Жителя Столинского района подозревают в угоне трех легковушек

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе молодого человека подозревают в угоне трех легковых автомобилей, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В милицию 24 января обратился 46-летний житель деревни Большие Орлы. Мужчина рассказал, что ночью из его гаража угнали автомобиль "Шкода". Похожее заявление поступило от 27-летней жительницы агрогородка Лядец. Ее "Ситроен" был припаркован во дворе дома. В обоих случаях владельцы оставили ключи от транспортных средств в замках зажигания.

Пропавшую "Шкоду" нашли в Столине. "Ситроен" оказался в деревне Большие Орлы. Угонщик съехал на легковушке в кювет и бросил ее.

В ночь на 26 января кто-то угнал автомобиль "Фольксваген" из гаража частного дома в деревне Дубенец. Эту машину милиционеры заметили в Минске, за рулем сидел 23-летний житель деревни Большие Орлы.

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил три уголовных дела по ч.1 ст.214 УК (угон), которые соединены в одно производство. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угон.-0-