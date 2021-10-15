Жителя Толочинского района будут судить за неуплату более Br255 тыс. налогов

15 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд Толочинского района уголовное дело об уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель, достоверно зная о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, в 2015-2020 годах помещал в бухгалтерский отчет для занижения налогооблагаемой базы заведомо ложные первичные учетные документы о поставках товарно-материальных ценностей. При этом в действительности указанные поставки в адрес жителя Толочинского района не осуществлялись.

Сумма недоплаченных в бюджет Республики Беларусь налоговых платежей превысила Br255 тыс. Орган уголовного преследования наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью Br4,6 тыс. Обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный государству ущерб в сумме Br177 тыс.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий предпринимателя по ч.2 ст.243 УК.

Уголовное дело находилось в производстве следственного управления УСК по Витебской области.-0-