Жителя Жабинки осудили на 4 года колонии за поножовщину

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке вынесли приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался местный житель 1998 года рождения. Преступление, которое ему вменялось в вину, было совершено 27 мая. В тот день молодой человек был пьян. На улице между ним и мужчиной возник конфликт. На почве неприязненных отношений обвиняемый ударил потерпевшего ножом в живот, причинив тому опасные для жизни раны.

Суд признал горожанина виновным в преступлении по ч.1 ст.147 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии усиленного режима. Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-