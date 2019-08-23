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23 августа 2019, 15:58

Жителю Брестского района предстоит уплатить Br116 тыс. таможенных платежей

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Брестского района, который ввез на территорию Беларуси под видом одного транспортного средства семь автомобилей "Ауди A6", предстоит уплатить Br116 тыс. таможенных платежей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Мужчине инкриминировано то, что он с октября 2018 года по февраль 2019 года через республиканский пункт таможенного оформления "Варшавский мост" ввез из Польши на таможенную территорию ЕАЭС под видом автомобиля "Ауди A6" 1995 года выпуска, зарегистрированного в Беларуси, иностранные транспортные средства. Тем самым он уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере - в сумме Br116 тыс.

Он устанавливал на приобретенные за границей автомобили регистрационный знак машины, зарегистрированной в Беларуси. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбирал зеленый коридор, где не требовалось декларировать ввозимые товары. По такой схеме он незаконно ввез на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей 7 иностранных машин.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельства преступления, согласились с правовой квалификацией действий обвиняемого по ч.1 ст.231 УК. Дело было направлено в суд.

Таможенные органы Беларуси вынесли решения о взыскании с мужчины таможенных платежей в размере Br116 тыс.-0-

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