16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Молодечно грозит до 5 лет лишения свободы за хранение наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Молодечненского РОВД при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали 30-летнего директора фирмы, когда тот выехал "отдохнуть" на природе. "Попался в руки правоохранителей он почти случайно. Мужчина на служебном автомобиле приехал к лесополосе, где проводились мероприятия по установлению и изобличению причастных к незаконному обороту наркотиков", - рассказали в УВД.

При себе у горожанина было зелье, по его словам, приобретенное накануне из тайника-закладки в Минском районе через интернет-магазин. Металлический контейнер с порошкообразным веществом красного цвета оперативники обнаружили в перчаточном отсеке в салоне автомобиля. Емкость с дурманом и самодельное приспособление для курения было изъято. Экспертиза показала: вещество является особо опасным психотропом альфа-PVP, вес которого составил не менее 0,15 г. Это первый конфликт с законом в биографии молодечненца.

Мужчина признался: запрещенное вещество предназначалось для собственного потребления. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. За незаконное хранения без цели сбыта особо опасного психотропа возбуждено уголовное дело.-0-